38-летнего мужчину ищут брянские волонтеры и полиция

38-летнего Евгения Косолапова ищут брянские волонтеры и полиция. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал Евгений Александрович Косолапов. 38-летний мужчина ушёл из дома в Дятьково ещё 9 августа. С тех пор близкие о нём ничего не знают.

Приметы пропавшего: рост 174 см, плотного телосложения, глаза карие, лысый. Мужчина был одет в чёрные футболку и штаны, чёрную или серую куртку, серые кроссовки.

Информацию о пропавшем просят сообщить по телефонам горячей линии отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.