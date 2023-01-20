Арбитражный суд признал незаконным бездействие брянской администрации

Арбитражный суд признал незаконным бездействие администрации Брянского района. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Арбитражный суд Брянской области удовлетворил требования прокуратуры региона о признании незаконным бездействия администрации Брянского района. Чиновники не разместили на официальном сайте информацию о субъекты малого и среднего предпринимательства. Надзорное ведомство добивалось публикации сведений о числе субъектов МСП, рабочих местах, обороте продукции, поддержке инфраструктуры. «Досудебный» спор длился с 2021 года.

Суд обязал администрацию Брянского района разместить на официальном сайте в интернете необходимую информацию. Её отсутствие нарушает права предпринимателей на информационное обеспечение.