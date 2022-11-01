Брянца ждёт суд за три срубленных дуба

Житель Почепского района предстанет перед судом за три срубленных дуба. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский природоохранный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Почепского района. В сентябре 2022 года в лесу на территории Октябрьского участкового лесничества в Почепском районе мужчина срубил три дуба. Без разрешительных документов он получил 4,8 кубометра древесины.

Ущерб лесному фонду превысил 200 тысяч рублей. Эту сумму суд потребовал вернуть государству.

А уголовное дело рассмотрит Почепский районный. Мужчине грозит до 7 лет колонии.