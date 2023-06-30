Брянец разбил собственный автомобиль в знак протеста

18-летний нарушитель разбил собственный автомобиль в знак протеста брянским инспекторам ДПС. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В селе Доброводье Севского района сотрудники дорожно-патрульной службы остановили тонированный автомобиль «ВАЗ 21053». Оказалось, что у 18-летнего водителя нет прав, а машина не зарегистрирована. Ранее молодого человека правоохранители не раз задерживали за езду на мототранспорте без водительского удостоверения.

На нарушителя инспекторы составили четыре протокола. Машину же решили отправить на специализированную штрафную стоянку. Молодому человеку это не понравилось. В знак протеста он разбил лобовое стекло своего автомобиля. После этого нарушителя доставили в отдел.