Брянская администрация за месяц не починила сломанный светофор

Брянская администрация за месяц не починила светофор, сломанный порывом ветра. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство Брянска отреагировало на публикацию в СМИ о поваленном ветром светофоре в в Бежицком районе. Опора упала 7 октября на пересечении дорог по улице Ульянова и улице Молодой Гвардии.

Спустя месяц городская администрация так и не установила новый светофор на перекрёстке, чем нарушила законодательство о безопасности дорожного движения. Прокурор внёс представление главе администрации.