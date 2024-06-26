Брянская фирма заплатила 40 тысяч рублей упавшему в люк инвалиду

Подрядчик из Трубчевска заплатил 40 тысяч рублей упавшему в открытый люк инвалиду. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Трубчевского района отреагировали на публикацию в социальной сети. В августе прошлого года по улице Советской в Трубчевске в неогороженный открытый канализационный люк упал мужчина, имеющий инвалидность 1 группы. В это время на участке теплотрассы шёл ремонт. Подрядчик не соблюдал требования техники безопасности и не огородил опасное место.

Прокуратура предъявила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в пользу инвалида. Высшая инстанция обязала подрядчика заплатить пострадавшему 40 тысяч рублей. Компания решение исполнила.