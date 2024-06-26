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Брянская фирма заплатила 40 тысяч рублей упавшему в люк инвалиду

2024, 26 июня 15:31 Разное
Брянская фирма заплатила 40 тысяч рублей упавшему в люк инвалиду
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Подрядчик из Трубчевска заплатил 40 тысяч рублей упавшему в открытый люк инвалиду. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Сотрудники надзорного ведомства Трубчевского района отреагировали на публикацию в социальной сети. В августе прошлого года по улице Советской в Трубчевске в неогороженный открытый канализационный люк упал мужчина, имеющий инвалидность 1 группы. В это время на участке теплотрассы шёл ремонт. Подрядчик не соблюдал требования техники безопасности и не огородил опасное место. 

Прокуратура предъявила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в пользу инвалида. Высшая инстанция обязала подрядчика заплатить пострадавшему 40 тысяч рублей. Компания решение исполнила.

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