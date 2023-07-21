Брянская клиника взяла деньги за медосмотр с несовершеннолетней студентки

Брянская клиника незаконно взяла деньги за медосмотр с несовершеннолетней студентки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство Бежицкого района Брянска обратились родители несовершеннолетней студентки. Девушка пошла проходить медицинский осмотр в клинику города. Там ей предложили только платный вариант и заключили договор на 3066 рублей.

Прокуратура выяснила, что учреждение здравоохранение незаконно навязало платную услугу. Пройти процедуру студентка могла бесплатно. Также договор был заключен без письменного согласия законного представителя несовершеннолетней.

Прокуратура внесла руководителю учреждения представление. После этого договор расторгли, а деньги вернули родителям.