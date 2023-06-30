Брянская прокуратура помогла инвалиду вернуть деньги за лекарство
Брянская прокуратура помогла инвалиду взыскать 140 тысяч рублей за лекарство с департамента здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В прокуратуру Советского района Брянска инвалид I группы пожаловалась на нарушение ее права на бесплатные лекарства.
Женщина состоит на учете в Брянском областном онкологическом диспансере. Медики назначили ей жизненно необходимые лекарства. Но препараты не были своевременно отпущены. Заявительница была вынуждена их купить за личные деньги, так как курс лечения прерывать нельзя.
Прокурор обратился в суд. Высшая инстанция взыскала с департамента здравоохранения Брянской области в пользу пациентки более 140 тысяч рублей. Деньги женщина получила.
Читайте также
Новости регионов
Есть бизнес-план? Мы поддержим!
Как в регионе помогают предпринимателям? Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый мерам поддержки предпринимателей в Смоленской области. На вопросы ведущего и смолян ответили начальник департамента инвестиционного развития Смоленской области Екатерина Сырченкова и руководитель регионального центра «Мой бизнес» Сергей Шапкин. Сколько это в процентах? — Смоленская область заняла восьмое место
На «Востоке»
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочей поездкой в Краснинском районе. Глава региона проинспектировал ход работ по реконструкции системы централизованного водоснабжения. «К 1 июня следующего года в Красном введут в эксплуатацию 11 новых артезианских скважин и 11 станций обезжелезивания. Столь масштабная реконструкция системы централизованного водоснабжения райцентра позволит улучшить качество питьевой воды для
На родине Гагарина
В Смоленской области в следующем году намерены отметить 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина. Тема затрагивалась в ходе визита врио губернатора Василия Анохина на малую родину первого космонавта планеты в Гагаринский район. Василий Анохин провёл двухчасовую встречу с жителями и проинспектировал ход реконструкции ряда объектов. «Благодарен гагаринцам за проявленную активность, а главное — инициативу и
Кадры в дефиците
Как в регионе решают вопрос с нехваткой медработников? Проблема кадрового дефицита в здравоохранении — одна из самых острых в области. Она не раз поднималась во время встреч врио губернатора Василия Анохина с жителями районов. Этот же вопрос обсуждался в ходе рабочего совещания членов администрации, которое состоялось на прошлой неделе под председательством главы региона. В настоящий
Расписание некоторых пригородных поездов между Вязьмой, Москвой и Смоленском изменится в конце июня
27 и 30 июня изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Вязьмой, Москвой и Смоленском. Это связано с заменой стрелочного перевода на станции Дурово. Так, электропоезд № 6204 Смоленск – Вязьма отправится в 7:16 (на 54 мин раньше) и прибудет на конечную станцию в 10:51 (на 53 мин раньше); — электропоезд № 6206 Смоленск –
Смоленские железнодорожники приняли участие в мероприятиях к Дню памяти и скорби
В День памяти и скорби, 22 июня, работники Смоленского региона Московской железной дороги приняли участие в мероприятиях, посвященных 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Железнодорожники организовали автопробег, участники которого проследовали по центральным улицам Смоленска и возложили цветы к Вечному огню в Сквере Памяти Героев и к монументу Памяти на улице Ногина. Конечной точкой маршрута стал