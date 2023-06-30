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Брянская прокуратура помогла инвалиду вернуть деньги за лекарство

2023, 30 июня 12:30 Разное
Брянская прокуратура помогла инвалиду вернуть деньги за лекарство
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Брянская прокуратура помогла инвалиду взыскать 140 тысяч рублей за лекарство с департамента здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру Советского района Брянска инвалид I группы пожаловалась на нарушение ее права на бесплатные лекарства.

Женщина состоит на учете в Брянском областном онкологическом диспансере. Медики назначили ей жизненно необходимые лекарства. Но препараты не были своевременно отпущены. Заявительница была вынуждена их купить за личные деньги, так как курс лечения прерывать нельзя.

Прокурор обратился в суд. Высшая инстанция взыскала с департамента здравоохранения Брянской области в пользу пациентки более 140 тысяч рублей. Деньги женщина получила.

 

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