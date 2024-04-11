Брянские чиновники выплатили деньги пострадавшей от бездомной собаки девочке

По решению суда чиновники трубчевской администрации выплатили 30 тысяч рублей девочке, на которую напала бездомная собака. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Трубчевского района. В июне 2023 года на её 10-летнюю дочь напала и укусила бродячая собак. Ребёнок попал в больницу, перенёс уколы от бешенства и стал бояться собак.

Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Трубчевского муниципального района о взыскании компенсации морального вреда. Высшая инстанция взыскала с чиновников 30 тысяч рублей в пользу ребёнка.

Администрация оспорила решение в апелляционном порядке. Но Брянский областной суд жалобу не удовлетворил. Деньги родителям ребёнка выплатили.