Брянские депутаты поздравили с юбилеем клуб «Патриот»

Брянские депутаты поздравили с 45-летним юбилеем военно-спортивный клуб «Патриот». Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Торжественное мероприятие прошло в Новозыбковском профессионально-педагогическом колледже. Там поздравляли с 45-летием региональную молодежную организацию «Военно-спортивный клуб «Патриот». В числе почетных гостей были заместитель председателя Брянской областной Думы Владимир Пронин и председатель комитета облдумы, Герой России Александр Постоялко.

Выступая перед участниками мероприятия, Владимир Пронин подчеркнул, что патриотизм — это одна из наиболее значимых ценностей в жизни любого общества, поэтому работа с детьми и молодежью по патриотическому воспитанию должна быть организована в каждом учебном заведении.

Военно-спортивный клуб «Патриот» десантного профиля появился в 1978 году на базе Новозыбковского педучилища. Его выпускники клуба владеют приемами рукопашного боя, стреляют, прыгают с парашютом, умеют работать со средствами связи. В зоне проведения специальной операции находятся 15 выпускников «Патриота».