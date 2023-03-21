Брянские полицейские раскрыли грабёж

Брянские полицейские задержали рецидивиста за грабёж, сообщили в региональном УМВД.

О преступлении в полицию сообщили сотрудники магазина самообслуживания в Комаричах. Посетитель, не обращая внимания на продавцов, взял с полки бутылку с крепким алкоголем и убежал.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Комаричского района ранее уже судимый за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. Оперативники задержали рецидивиста.

Возбуждено уголовное дело