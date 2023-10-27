Брянские полицейские раскрыли кражу кабеля из тракторного стана

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже медного кабеля из тракторного стана. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В районе села Некислица Севского района произошла на территории тракторного стана, расположенного в поле. Неизвестны сломал замок в мастерскую и забрал 40 метров медного кабеля. Сельхозкооператив оценил ущерб в 24 тысячи рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался безработный 25-летний житель села Троебортное. На кражу он пошёл из-за сложного материального положения..

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».