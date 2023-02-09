Брянские приставы вернули на родину шесть иностранцев

Шесть незаконных мигрантов выдворили из России брянские судебные приставы. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

В ведомстве возбудили исполнительные производства об административном выдворении за пределы государства шестерых граждан Узбекистана. Они нарушили режим пребывания в России. Иностранцы добровольно не покинули страну после того, как закончился их законный срок пребывания. Правонарушения выявили сотрудники полиции. Суд признал иностранцев виновными, назанчил им штраф и принудительное выдворение.

После суда граждане находились в спецучреждении для временного содержания. Затем судебные приставы отвезли их в аэропорт Внуково Московской области и отправили в Узбекистан.

В 2022 году сотрудники брянского ФССП за пределы России выдворили 58 иностранцев. Среди них – семь жителей Кубы, четыре гражданина Народной республики Бангладеш и один египтянин.