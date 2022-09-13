65 иностранцев депортировали из Брянской области

С начала года 65 иностранных граждан отправили на родину из Брянской области. Об этом рассказала начальник управления миграции регионального УМВД Ирина Лифанова.

Сотрудники подразделений по вопросам миграции в 2022 году провели более полутора тысяч контрольно-надзорных мероприятий. Стражи порядка выявили более 1300 административных правонарушений миграционного законодательства.

С начала года из Брянской области депортировали 65 иностранцев. Ещё для 183 – закрыли въезд в Россию на срок от 3 до 5 лет.