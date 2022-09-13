Гражданами России стали больше двух тысяч человек в Брянской области

С начала года в Брянской области 2066 человек получили гражданство Российской Федерации. Об этом рассказала начальник управления миграции регионального УМВД Ирина Лифанова.

Подразделения по вопросам миграции регионального УМВД оказывает поддержку легальным мигрантам. В 2022 году в отделы обратились 133 иностранца с заявлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Сейчас на учёте стоят более 10 тысяч человек.

С начала года в Брянской области гражданство Российской Федерации приобрели 2066 человек. Большая часть из них стали гражданами России в упрощенном порядке.