Брянский фермер купил трактор на грант

Фермер из Клинцовского района купил трактор и нанял работника на грант. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фермер Сергей Савченко из Клинцовского района стал одним из шести получателей гранта «Агростартап» в прошлом году. Он подавал заявку по направлению животноводство. У Сергея есть ферма по производству мяса говядины с собственным воспроизводством в селе Туросна.

На 4,7 миллиона рублей гранта фермер купил трактор «Беларус» и навесное оборудование, а также нанял работника. Мужчина планирует увеличить поголовье коров.