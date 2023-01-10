Карачев получит грант на благоустройство
Город Карачев получит 90 млн рублей на благоустройство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Минстрое России подвели итоги VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2023 – 2024 годах будут реализованы 80 проектов-победителей из 48 регионов.
В категории «Малые города с численностью населения до 20 тыс человек включительно» победил брянский город Карачев. Он представил проект благоустройства центральной площади и пешеходной части улицы Советской (от улицы 50 лет Октября до улицы Первомайской). Карачев получит 90 млн рублей на реализацию.
Победителей определила Федеральная комиссия конкурса под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.
Читайте также
Новости регионов
Погрузка на ж/д в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 г.
Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год. За 2022 год погружено: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн
В период праздников на МЖД уменьшилось число несчастных случаев с людьми
На Московской железной дороге с 1 по 8 января количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2023 году — 8 человек, за тот же период 2022 года – 30). При этом 6 случаев произошло в Московской области, по одному — в Москве