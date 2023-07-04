Брянская библиотека выиграла грант Президентского фонда

Центральная детская библиотека Брянска получит 485 тысяч рублей от Президентского фонда на реализацию проекта. Об этом сообщили в городской администрации.

Президентский фонд культурных инициатив подвёл итоги конкурса. Центральная детская библиотека Брянска выиграла деньги на реализацию проекта «Провинция глазами гения». На реализацию мероприятия Президентский фонд выделит 485 тысяч рублей.

Цель проекта приобщить молодежь к истории Брянска 1920–1930-х годов и творчеству писателя Леонида Добычина. Для этого в Центральной детской библиотеки имени Горького создадут три творческие группы. Они будут делать фотографии, картины и виртуальные экскурсии в прошлое города, а также короткометражные фильмы. Помогать в его реализации будут школы, Брянский кооперативный техникум, Брянская детская художественная школа и Центр внешкольной работы. Проект стартует 15 января будущего года.

«Посещая исторически значимые места Брянска и проживая их историю, участники проекта будут узнавать о событиях прошлого, о богатстве историко-культурного наследия всего региона», — подчеркнула заведующий краеведческим сектором Центральной детской библиотеки имени М. Горького Максим Лямцев.