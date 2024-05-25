Брянский фонд организовал диспансеризацию для участников СВО

Брянский фонд «Защитники Отечества» организовал диспансеризацию для 40 участников СВО. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Брянский филиал фонда «Защитники Отечества» организовал диспансеризацию в клинико-диагностическом центре для более 40 участников спецоперации. Военнослужащие за один день прошли специалистов, диагностические исследования, а также проконсультировались у медицинского психолога.

«Конечно, радует уровень диагностического центра, где мы прошли диспансеризацию. Благодарю фонд и своего социального координатора — привезли и доставили обратно домой», — рассказал Антон Звягинцев из Клинцовского района.