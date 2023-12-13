Брянский комитет ЖКХ оспорил выплату компенсации травмированному ребёнку

Брянский комитет ЖКХ оспорил в суде выплату в 30 тысяч рублей в качестве компенсации ребёнку, упавшему на тротуаре и сломавшему ключицу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Володарского районного суда Брянска провели проверку по факту получения девятилетним мальчиков перелома ключицы. Ребёнок прошлой зимой упал на тротуаре на улице Чернышевского в областном центре. Причиной стала наледь и неубранный снег на пешеходной дорожке.

Убирать эту территорию обязана городская администрация. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с комитета по ЖКХ компенсации морального вреда.

Высшая инстанция потребовала выплатить ребёнку 30 тысяч рублей. Представитель комитета оспорил это решение. Но Брянский областной суд жалобу не удовлетворил.