Брянский прокурор стал замруководителя ведомства в Хабаровском крае
Брянский прокурор занял должность заместителя руководителя надзорного ведомства в Хабаровском крае.
Повышение получил начальник отдела брянской прокуратуры старший советник юстиции Олег Андросенко. Генеральный прокурора России своим приказом назначил Андросенко на должность заместителя прокурора Хабаровского края.
Олег Андросенко окончил Воронежский государственный университет. С 2001 года он работает в прокуратуре Брянской области. Последнее время он руководил отделом по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
За успехи в службе Андросенко был награждён знаком отличия «За верность закону» II степени, именным оружием и медалью «300 лет прокуратуре России».
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