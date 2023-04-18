Брянский спикер передал технику для спецподразделений

Председатель Брянской областной думы передал технику для спецподразделений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Спикер областной Думы Валентин Суббот встретился с представителем специальных подразделений. Он передал для военнослужащих спецтехнику для выполнения служебно-боевых задач.
«В связи с проведением специальной военной операции и для обеспечения безопасности жителей приграничных районов депутатами заксобрания области принято решение об оказании дополнительной помощи воинским частям и подразделениям силовых структур. В соответствии с этим регулярно приобретается и передается представителям воинских и специальных подразделений региона, защищающих границу РФ, современное высокотехнологичное спецоборудование», — подчеркнул Валентин Суббот.
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