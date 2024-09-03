Брянский спикер провёл «Разговор о важном» со старшеклассниками

Брянский спикер Валентин Суббот провёл «Разговор о важном» со старшеклассниками гимназии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Накануне председатель областной Думы Валентин Суббот провёл открытый урок «Разговор о важном» с учениками гимназии №1 Брянского района. Со школьниками среднего и старшего звена парламентарий обсудил их планы на будущее, рассказал о проектах, способствующих личностному росту и развитию.

«У нас активные, целеустремленные ребята, которые, не сомневаюсь, многого добьются, и мы будем гордиться их успехами! Виден их интерес к тому, что происходит на Брянщине, в России и мире. С удовольствием ответил на вопросы, выслушал предложения и мнения», – подчеркнул Валентин Суббот.

В гимназии обучаются почти 500 учеников, 45 из них – впервые сели за парты в этом году.