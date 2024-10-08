Брянский спикер вручил медаль первой учительнице

Брянский спикер вручил медаль «80 лет освобождения Брянской области» своей первой учительнице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер Брянской областной Думы Валентин Суббот навестил свою первую учительницу Юлию Васильевну Горбунову. Почти полвека назад она выпустила класс, в котором учился председатель регионального парламента.

«Юлия Васильевна вкладывала всю душу в каждый свой урок, давала знания, воспитывала из нас патриотов, всегда поддерживала и относилась с добром. Ее талант, опыт, знания и мудрость являются образцом, на который, уверен, равняются нынешние педагоги», — подчеркнул Валентин Суббот

Спикер вручил педагогу памятную медаль «80 лет освобождения Брянской области». и цветы в честь Дня учителя.