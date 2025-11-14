Брянский суд обязал владельца собаки заплатить покусанному ребёнку

Брянский суд обязал владельца собаки заплатить покусанному его питомцем ребёнку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Унечского района. 11 сентября 2025 года на улице Залинейной в Унече на её восьмилетнего сына напала собака. Ребёнок катался на велосипеде. Собака укусила мальчика за ногу. Ему потребовалась помощь врачей.

У собаки оказался владелец. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с его компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала владельца заплатить пострадавшему ребёнку 50 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.