20-летняя девушка погибла под колёсами иномарки в Климово

2025, 25 декабря 11:38
20-летняя девушка погибла под колёсами иномарки в Климово накануне вечером. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Вечером 24 декабря на улице Октябрьская в рабочем посёлке Климово произошла авария. 39-летняя женщина за рулём автомобиля Chery Tiggo 4 сбил 20-летнюю девушку. Пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Девушка умерла на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Полицейские проводят расследования по факту дорожно-транспортного происшествия.

