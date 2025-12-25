20-летняя девушка погибла под колёсами иномарки в Климово накануне вечером. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Вечером 24 декабря на улице Октябрьская в рабочем посёлке Климово произошла авария. 39-летняя женщина за рулём автомобиля Chery Tiggo 4 сбил 20-летнюю девушку. Пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Девушка умерла на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Полицейские проводят расследования по факту дорожно-транспортного происшествия.