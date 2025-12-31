Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Спортивно-оздоровительный комплекс открыли в посёлке Локоть в преддверии Нового года

2025, 31 декабря 10:04
Спортивно-оздоровительный комплекс открыли в посёлке Локоть в преддверии Нового года
Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном имени Эдуарда Лукошюса открыли в посёлке Локоть в преддверии Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

В посёлке Локоть прошла церемония открытия нового спортивно-оздоровительного комплекс с бассейном. Сооружение носит имя Героя РФ Эдуарда Сильвестровича Лукошюса.

В мероприятии приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель парламента Валентин Суббот и мама Эдуарда Лукошюса, Валентина Фёдоровна. 

«Открытие спортивного комплекса — это символ продолжения того дела, которому Эдуард Лукошюс посвятил свою жизнь.  Здесь будут проводиться тренировки спортивной школы «Олимп», которая в следующем году отметит 55-летие. Сегодня здесь занимаются 240 человек, а с открытием спорткомплекса будет еще больше», – подчеркнул Александр Богомаз. 

В спорткомплексе расположены универсальный зал для игровых видов спорта, 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками и тренажерный зал. Здесь будут работать секции по боксу, кикбоксингу, тяжелой атлетике, волейболу, футболу, баскетболу и плаванию. 

