Брянский суд оштрафовал подрядчика на 1,9 млн рублей за нарушение контракта при возведении пристройки к школе искусств. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законодательства о контрактной системе. По национальному проекту «Культура» в Брянске проходит реконструкция здания детской школы искусств №10. Подрядчик должен был закончить все работы до 30 августа прошлого года. Но строительство продолжается до сих пор.

По постановлению прокурора руководителя подрядной организации привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 1,9 млн рублей.