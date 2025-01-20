Брянский суд оштрафовал подрядчика за нарушение сроков строительства

Брянский суд оштрафовал подрядчика на 30 тысяч рублей за нарушение сроков строительства офиса врача. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законодательства о контрактной системе. Так, коммерческая организация должна была построить офис врача общей практики в посёлке Масловка Карачевского района. Но работы в срок подрядчик не выполнил.

Директора подрядной организации привлекли к административной ответственности. Мировой судья оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Медучреждение после вмешательства прокуратуры достроили.