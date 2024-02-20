Брянский суд отменил фиктивную регистрацию отцовства гражданина Узбекистана и мальчика из Дятьковского района. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства Дятьково выявили факт нарушения миграционного законодательства. Так, жительница Дятьковского района за деньги согласилась установить отцовство гражданина Узбекистана в отношении своего сына. Она видела мужчину один раз — в отделе ЗАГС. Мужчина же воспитывать ребёнка не планировал. Ему это было нужно для получения вида на жительство в России.
Прокуратура города обратилась в суд с иском о признании отцовства фиктивным. Но Дятьковский городской суд иск не удовлетворил. А Брянский областной суд отменил решение суда первой инстанции и признал отцовство фиктивным.
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