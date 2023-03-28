Брянский суд отобрал оружие у алкоголика

Брянский суд лишил лицензии на оружие у пациента наркологического диспансера. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомство узнали, что 38-летний житель Бежицкого района Брянска состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя средней степени». При этом у мужчины есть оружие и разрешение на его хранение.

Прокуратура предъявила в суд административный иск о лишении гражданина лицензии на огнестрельное оружие. Высшее инстанция требование удоблетворило. Суд обязал гражданина сдать оружие и разрешение.