Брянский суд отобрал оружие у алкоголика
Брянский суд лишил лицензии на оружие у пациента наркологического диспансера. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомство узнали, что 38-летний житель Бежицкого района Брянска состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя средней степени». При этом у мужчины есть оружие и разрешение на его хранение.
Прокуратура предъявила в суд административный иск о лишении гражданина лицензии на огнестрельное оружие. Высшее инстанция требование удоблетворило. Суд обязал гражданина сдать оружие и разрешение.
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