Брянский суд рассмотрит дело о гибели мужчины в ДТП
Перед брянским судом предстанет житель Курской области, обвиняемый в гибели мужчины в дорожно-транспортном происшествии.
Стародубский районный суд рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии. Приговор выслушает 30-летний житель Курской области.
По версии следствия, днём 26 сентября 2024 года на автодороге «Погар-Новые Ивайтенки» фигурант за рулём автомобиля Lexus выехал на встречную полосу. Иномарка врезалась в Volkswagen. Водитель второго автомобиля погиб. Его пассажир получил тяжелые травмы.
Обвиняемый отказался от дачи показаний.