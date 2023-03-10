Брянский суд ужесточил наказание наркокурьеру из Подмосковья. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ноябре прошлого года Карачевский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего наркокурьера из города Орехово-Зуево Московской области. Мужчина забрал из тайника в Карачевском районе свыше 30 кило синтетического наркотика и девять килограммов психотропного вещества. Он должен был распространить запрещенные вещества с помощью «закладок». Курьера задержали стражи порядка. Суд приговорил его к семи с половиной годам в колонии строгого режима.

Прокурор с решением не согласился. Суд не учёл, что курьера в входил в преступную группу, а также вернул осужденному полученные за незаконные действия деньги.

Судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда согласилась с доводами. Фигурант получил девять лет в колонии строгого режима. А 64 тысячи рублей суд конфисковал в доход государства.