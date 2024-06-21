Брянский суд вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности

Брянский суд вынес приговор брату и сестре по делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска рассмотрел уголовное дело об осуществление банковской деятельности без лицензии и неправомерном обороте денег. Приговор выслушали 44-летний брянец и его 39-летняя сестра.

С 2017 года родственники вместе с неустановленными сообщниками проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денег предпринимателей через подконтрольные юридические лица. За это сообщники получали комиссионное вознаграждение – не менее 7% от суммы. Доход от незаконной деятельности за четыре года превысил 44 млн рублей.

Суд отправил мужчину в колонию на четыре с половиной года, а также оштрафовал на 800 тысяч рублей. Женщине предстоит провести в тюрьме три года, после того как её ребёнку исполнится 14 лет. Также она обязана заплатить 350 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.