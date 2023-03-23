Брянский суд взял под стражу иностранца за взятку полицейскому

Брянский суд заключил под стражу гражданина Республики Армения за взятку инспекторы ДПС. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

34-летнего гражданина Республики Армения задержали по подозрению в покушении на дачу взятки. По версии органа дознания, мужчина без оформленных миграционных документов решил избежать ответственности. На стационарном посту ДПС на автодороге «Брянск-Новозыбков» он пытался подкупить инспектора ГИБДД. Стражу порядка он решил заплатить 10 тысяч рублей. Правоохранитель сообщил о происшествии в дежурную часть.

Суд в Новозыбкове заключил иностранца под стражу на время расследования уголовного дела.