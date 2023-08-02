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Брянский застройщик отремонтировал в доме подъемник после вмешательства прокуратуры

2023, 02 августа 15:37 Разное
Брянский застройщик отремонтировал в доме подъемник после вмешательства прокуратуры
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Брянский застройщик отремонтировал в доме подъемник для маломобильных жильцов только после вмешательства прокуратуры. 

Сотрудники надзорного ведомства Советского района Брянск отреагировали на жалобу инвалида, проживающего в многоквартирном жилом доме на проспекту Ленина. В доме длительное время не работал электрический подъемник для маломобильных групп граждан. Устранять неисправность застройщик не спешил, несмотря на не истекший гарантийный срок. 

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением. После этого застройщик приступил к работам. А на время ремонта представил мобильный гусеничный подъемник для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в дом. Вскоре и стационарный электроподъемник начал работать.

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