Брянский застройщик отремонтировал в доме подъемник после вмешательства прокуратуры

Брянский застройщик отремонтировал в доме подъемник для маломобильных жильцов только после вмешательства прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства Советского района Брянск отреагировали на жалобу инвалида, проживающего в многоквартирном жилом доме на проспекту Ленина. В доме длительное время не работал электрический подъемник для маломобильных групп граждан. Устранять неисправность застройщик не спешил, несмотря на не истекший гарантийный срок.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением. После этого застройщик приступил к работам. А на время ремонта представил мобильный гусеничный подъемник для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в дом. Вскоре и стационарный электроподъемник начал работать.