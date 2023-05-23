Брянское предприятие оштрафовали за свалку в лесу

Брянское предприятие суд оштрафовал на 100 тысяч рублей за свалку в лесу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

О нарушении природоохранного законодательства в надзорное ведомство сообщил житель Карачевского района. Сотрудники прокуратуры узнали, что работники мунпредприятие «Коммунальное хозяйство» на грузовых машинах вывезли в лес около деревни Мальтино отходы, в том числе и с территории кладбищ.

По материалам прокурорской проверки Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области привлё предприятие к административной ответственности. Суд оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Прокуратура обязала администрацию Карачевского района убрать свалку до конца мая.