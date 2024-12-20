Брянского бизнесмена осудили за вырубку девяти сосен. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений. На скамье подсудимых оказался 45-летний индивидуальный предприниматель из Выгоничского района.

В 2023 году бизнесмен заключил договор с жительницей Выгоничского района на лесозаготовку по договорам купли-продажи. Но их срок истёк. А в июне 2024 года на территории Выгоничского лесничества фигурант срубил девять сырорастущих сосен объемом 12,18 кубометров. Его действия персёк участковый лесничий. Ущерб государству превысил 250 тысяч рублей.

Бизнесмен возместил ущерб. Суд назначил ему условное лишение свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.