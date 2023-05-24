Брянского подрядчика оштрафовали за неотремонтированную в срок школу

Брянского подрядчика суд оштрафовал на 800 тысяч рублей за неотремонтированную в срок школу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства в Трубчевском районе выявили нарушение законодательства в сфере госзакупок. Между местной школой и подрядной организацией заключен контракт на выполнение капитального ремонта здания. Но в установленный срок организация с работой не справилась.

Руководителя подрядной организации суд привлёк к административной ответственности и оштрафовал на более чем 830 тысяч рублей.