Четырех жительниц Трубчевска осудили за торговлю контрафактными сигаретами

Суд приговорил четырёх женщин к условным срокам за продажу немаркированных сигарет в киосках Трубчевска.

Региональный следственный комитет расследовал уголовное дело о сбыте контрафактных сигарет в отношении четырех жительниц Трубчевского района.

С июля по декабрь 2021 года предпринимательница вместе с тремя продавцами незаконно приобретали контрафактные сигареты и торговали ими в продуктовых киосках на территории города Трубчевска. Полицейские из незаконного оборота изъяли свыше 1,7 тыс пачек сигарет на 200 тыс рублей.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 1 года 8 месяцев до 2 лет 6 месяцев условно. Также им назначили от 50 до 100 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.