Чиновники выделили брянской многодетной семье землю в водоохранной зоне

Также на участке не было электричества и газа.

В Брянске многодетная семья получила землю с ручьём и пожаловалась в прокуратуру.

Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что на участке на площади Халтурина в Брянске действительно протекает ручей. Мало того, земля расположена в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водоёма и ручья.

А также, участок не оснащён объектами элетро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Использовать землю для строительства жилья невозможно.

Прокуратура подала в суд иск к региональному управлению имущественных и земельных. Ведомство требует предоставить многодетной семье новый земельный участок.