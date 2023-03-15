Чёрного копателя из Брянска ждёт суд за хранение оружия

Чёрный копатель из Брянска предстанет перед судом за хранение двух винтовок времён войны. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о незаконном хранении и ремонте огнестрельного оружия. В преступлении обвиняют 48-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, в 2008 году мужчина во время раскопок в лесу нашел 7,62 мм самозарядную винтовку Токарева образца 1940 года,а в 2020 году – 7,62 мм магазинную винтовку образца 1891/1930 годов. Оружие он перевез к себе домой в Брянск. Через интернет фигурант купил части огнестрельного оружия и отремонтировал винтовки.

Оружие изъяли правоохранители. Экспертиза установила, что винтовки пригодны для стрельбы.