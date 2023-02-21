Дело о поддельной медсправке завели брянские следователи

Уголовное дело о поддельной медсправке от нарколога завели брянские следователи. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мировой судебный участок Брянского судебного района рассмотрел административное дело об управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения в отношении жителя Бежицкого района областного центра. Мужчина в качестве доказательства своей невиновности, предоставил медицинское заключение об отсутствии наркотиков в его организме.

Судья усомнился в подлинности документа. Прокуратура провела проверку и выяснила, что справку действительно не выдавали в медорганизации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о фальсификации доказательств по административному делу. Расследование контролирует прокуратура.