Дело о смертельной аварии рассмотрит брянский суд

Дело об аварии. в которой погибла женщина, рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека. В преступлении обвиняют 26-летнего жителя Почепского района.

По версии следствия, 11 февраля 2024 года фигурант за рулём Volkswagen Passat на дороге «Почеп – Жирятино» выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda CX-7. 25-летняя пассажирка Volkswagen от полученных травм умерла на месте.