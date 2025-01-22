Дело о вырубке 250 кубометров древесины рассмотрел брянский суд

Бывшая инженер по лесопользованию лесничества выслушала приговор суда по делу о вырубке 250 кубометров древесины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Приговор выслушала инженер по лесопользованию лесничества. В 2021 году женщина с соучастниками, под видом заготовки древесины для нужд граждан, осуществили незаконную рубку леса в Брянском районе. Ущерб государству превысил 4,4 млн рублей. Незаконно вырублено 250 кубометров древесины.

В октябре 2023 года женщина была осуждена за совершение аналогичных преступлений. Суд приговорил виновную к трём годам и девяти месяцам в колонии общего режима, а также взыскал всю сумму причиненного ущерба. Решение не вступило в законную силу.