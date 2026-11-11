Дно Десны «проговорилось». Брянцам передали привет из Средневековья

2026, 11 ноября 17:03

Иногда главное открытие года ждёт не в экспедиции, а по дороге за чужим уловом. Историк и археолог Владислав Пискунов приехал к Десне забрать друзей-рыбаков, и пока те грузили ящики, прошёлся вдоль берега. Дождей на Брянщине в этом году выпало мало, река обмелела, и у пляжа села Хотылево из воды торчало чёрное бревно. Подойдя ближе, Пискунов понял, что перед ним нос долблёной лодки.

Вытаскивать находку сразу не стали. Дерево пропиталось водой и весило слишком много, а от неосторожного рывка судно могло развалиться. Лодку подтянули на мелководье, а на следующий день подогнали грузовик и выкатили её на берег на катках. Сохранился фрагмент длиной почти пять метров. Весил он около 300 килограммов, но после мытья и суток просушки стал легче примерно на сотню.

Потом встал вопрос, кому отдать находку. Решили передать её Историко-краеведческому музею Брянского района, потому что нашли лодку на его территории. Директор музея Юлия Загнетная говорит, что экспонат лишний раз подтверждает старую мысль. Десна служила людям дорогой задолго до наших дней. Сейчас лодку уже расчистили и закрепляют древесину специальными растворами, иначе она со временем рассыплется. На втором этаже музея судно лежит в целлофане, словно мумия, чтобы не пересохнуть слишком быстро. Раньше с него капало так, что под него ставили тазики.

С возрастом разбираются специалисты. Пискунов замечает, что на дереве видны следы механической обработки, скорее всего топорами. Выжигание, которым пользовались в раннее Средневековье, тут вряд ли применяли. Годовые кольца показали, что ель, из которой сделан челн, росла не меньше 250 лет. Для науки такая находка большая удача, ведь по стране известно около двадцати подобных лодок, и две из них найдены на Брянщине. Первую обнаружили четверть века назад у подножия Вщижа, и теперь она стоит в областном музее.

Новую лодку уже успел осмотреть главный редактор «МК в Брянске» Григорий Кожурин, который раньше работал в этом музее и давно изучает историю судоходства на Брянщине. Когда подготовка закончится, экспонат займёт место в зале древностей. Там, по словам директора, ему самое место, и гостей музей уже ждёт.

Фото Григория Кожурина