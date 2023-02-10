Дело завели на брянца за срубленную ёлку

Водителя доставили в отдел. Он рассказал, что без соответствующего разрешения срубил дерево в лесу в районе села Деменка. Ущерб составил около девяти тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Сотрудники отдела ГИБДД «Новозыбковский» остановили для проверки автомобиль Ford Focus под управлением 43-летнего мужчины. В машине полицейские обнаружили недавно срубленную ель.

Уголовное дело возбудили стражи порядка на жителя Новозыбкова за срубленную лесу ель. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Своих не бросают Смоленским бойцам 144-й гвардейской Ельнинской дивизии, которые героически бьются под Кременной, передали технику, оборудование и подарки от детей. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, депутат Андрей Моргунов, депутат Госдумы от Смоленской области Артём Туров, руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин лично доставили в зону СВО два автомобиля УАЗ — «Буханка», дополнительное оборудование, маск-халаты, окопные свечи,

«Фермерский островок» предлагает В регионе помогают аграриям с реализацией продукции. В Смоленске официально открылся ещё один «Фермерский островок». Одноимённый проект при активной поддержке администрации области реализует Корпорация МСП (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства) совместно с торговой сетью «Пятёрочка». Напомним, что первый в области магазин «Фермерский островок» заработал в конце сентября прошлого года на улице Петра Алексеева,

На нужды СВО С началом специальной военной операции многие региональные предприятия оперативно переориентировали своё производство под её потребности. В первую очередь это касается лёгкой промышленности. Частично перепрофилировала деятельность под выпуск продукции для участников СВО и гагаринская компания. На прошлой неделе в рамках рабочей поездки в Гагаринский район предприятие посетил губернатор Алексей Островский. «Крайне признателен бизнес-сообществу за то, что

Они вернулись домой Военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Меркурий» Росгвардии на прошлой неделе вернулись в Смоленск из служебной командировки в зону специальной военной операции. По случаю прибытия личного состава отряда в областном центре состоялся торжественный митинг, в котором принял участие губернатор Алексей Островский. «Все они — настоящие герои. Многие из бойцов удостоены государственных наград, которые вручил врио командира

Погрузка удобрений на железной дороге в Смоленской области выросла на 11,1% в январе 2023 года В январе 2023 года погрузка химических и минеральных удобрений на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 176,7 тыс. тонн, что на 11,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Отправка осуществлялась со станций Азотная и Новосмоленская в адрес предприятий агропромышленного комплекса внутри страны. По сравнению с первым месяцем 2022 года рост погрузки произошел и