День медведя отмечают в заповеднике «Брянский лес»

Около 60 медведей живёт в Брянской области.

Сегодня в России отмечают День медведя. В Брянской области восстановлением популяции бурых мишек занимается заповедник «Брянский лес».

С начала 80-х годов прошлого века число медведей на территории региона выросло в 6 раз — с 10 до 60 особей.

В заповеднике «Брянский лес» сейчас живёт от 11 до 13 бурых мишек, а в окрестностях ещё около 25 животных.

Бурый медведь занесён в Красную книгу Брянской области.