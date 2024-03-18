Медведи проснулись в брянских лесах
Медведи вышли из зимней спячки в брянских лесах. Об этом рассказали в соцсетях заповедника «Брянский лес».
Весна все больше вступает в свои права. В Брянской области дневная температура держится выше нуля градусов. От зимней спячки в брянском лесу пробудились и медведи. Один из них попал в объектив фотоловушки, установленной на территории заповедника «Брянский лес». Хозяин леса на видео от души резвился и, кажется, «играл на камеру».
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