Медведи проснулись в брянских лесах

Медведи вышли из зимней спячки в брянских лесах. Об этом рассказали в соцсетях заповедника «Брянский лес».

Весна все больше вступает в свои права. В Брянской области дневная температура держится выше нуля градусов. От зимней спячки в брянском лесу пробудились и медведи. Один из них попал в объектив фотоловушки, установленной на территории заповедника «Брянский лес». Хозяин леса на видео от души резвился и, кажется, «играл на камеру».