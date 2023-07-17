В брянском заповеднике открыли новую экотропу
В брянском заповеднике открыли новую экотропу об истории леса. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.
Новую экотропу открыли в заповеднике «Брянский лес». Она называется «История леса». Тропа стала третьей на центральной усадьбе заповедника.
На прогулке по «История леса» расположены восемь остановок. Это – ключевые временные отрезки в «биографии» брянского леса. На специальных стендах можно прочитать и увидеть, кто населял лес, как он выглядел, как его использовал человек.
Часть тропы грунтовая, а часть покрыта настилом. Она доступна для посещения мамам с колясками и людям на инвалидных колясках, отметили в заповеднике. Тропа бесплатна для посещения. Экскурсий там пока не проводят.
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